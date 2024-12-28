Putin, Taliban'ı 'terör örgütü' listesinden çıkaracak yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, herhangi bir 'terör örgütü'nün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasayı onayladı.

Rusya Yasal İşlemler Yayını internet sitesinde yer alan, Putin'in imzaladığı yasada, herhangi bir 'terör örgütü'nün ismi yer almıyor.

Yasayla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla 'terör örgütü' listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasak, geçici olarak askıya alınabilecek.

MEVCUT YASALARDA ÖNGÖRÜLMÜYOR

Yasanın gerekçesinde, zamanla bir örgütün 'terör örgütleri' listesine dahil edilmesinin ardından 'terörü' teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin, mevcut yasalarda öngörülmediği için bu düzenlemenin gerekliliğine vurgu yapılmıştı.

Rusya'da Taliban'ın 'terör örgütü' listesinden çıkarılması için hazırlanan yasanın, gelecekte Suriye'deki Heyet Tahrir Şamın da (HTŞ) bu listeden çıkarılmasına olanak sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Yasa, bir süre önce Rusya Parlamentosunda kabul edilmişti.