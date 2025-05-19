Putin-Trump görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüşme gerçekleştiriyor.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakereler ele alınacak.

KREMLİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir" diye konuşmuştu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.