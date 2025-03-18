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Putin-Trump görüşmesi bekleniyor: "Anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandı"

Donald Trump, Putin ile telefon görüşmesi öncesi anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Dünya
  • 18.03.2025 10:52
  • Giriş: 18.03.2025 10:52
  • Güncelleme: 18.03.2025 10:54
Kaynak: AA
Putin-Trump görüşmesi bekleniyor: "Anlaşmadaki birçok unsurda uzlaşma sağlandı"
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmesi öncesinde, nihai barış anlaşmasındaki birçok unsur konusunda uzlaşmaya varıldığını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından, Putin ile Ukrayna'da barışın sağlanması konusunu masaya yatıracağı telefon görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Nihai barış anlaşmasının birçok unsuru hakkında mutabakata varıldığını kaydeden Trump, taraflar arasında hala çözülmesi gereken konuların da bulunduğuna işaret etti.

Trump, "Putin ile yapacağım görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadesini kullandı.

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