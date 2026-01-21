Putin, Trump'ın Özel Temsilcisi ile yarın görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında bir kanala verdiği röportajda, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.

Görüşme talebinin Kremlin yönetiminden geldiğini belirten Witkoff, davetin Rus tarafı için kritik önem taşıdığını ve gece saatlerinde Moskova’ya varmak üzere yola çıkacaklarını aktardı.

Trump’ın tüm dikkatinin bir barış anlaşması sağlamak üzerinde toplandığını dile getiren Witkoff, Rusya temaslarının tamamlanmasının ardından çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçecekleri bilgisini paylaştı.