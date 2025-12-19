Putin: Trump’ın önerileri üzerinde pratik olarak anlaştık, barış kararı artık Kiev'e kaldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna ile uzlaşmaya hazır olduğunu belirterek, barış için topun artık Kiev yönetimi ve Brüksel'de olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlediği geleneksel yıl sonu basın toplantısında konuştu. Putin, barış görüşmelerine açık olduklarını yinelerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşı sona erdirmek için samimi ve ciddi bir çaba içinde olduğunu vurguladı. Trump ile Alaska’da bir araya geldiklerini hatırlatan Putin, “Başkan Trump’ın önerileri üzerinde pratik olarak anlaştık. Bize bazı tavizler vermemiz söylendi; ben de bunların kolay kararlar olmayacağını ancak önerilen uzlaşmaları kabul ettiğimizi söyledim” diyerek, barış için topun artık Kiev yönetimi ve Brüksel'in sahasında olduğunu kaydetti.

‘ÇATIŞMAYI BARIŞÇIL YOLLARLA BİTİRMEYE HAZIRIZ’

Ukrayna tarafından henüz tam bir hazır oluş görmediklerini ancak bazı diyalog sinyalleri aldıklarını belirten Putin, “Çatışmayı barışçıl yollarla bitirmeye hazırız ve istekliyiz. Ancak bu, Haziran 2024’te Dışişleri Bakanlığı’nda açıkladığım ilkeler temelinde ve krizin kök nedenleri ele alınarak yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da olası seçimler için güvenlik garantisi vermeye hazır olduklarını söyleyen Putin, “Seçim günü saldırıları durdurarak seçim güvenliğini sağlamayı değerlendirebiliriz” dedi. Putin ancak, Rusya’da yaşayan 5 ila 10 milyon Ukraynalının da oy kullanma hakkının sağlanması gerektiğini şart koştu.

‘AVRUPA’YA SALDIRACAĞIMIZ İDDİASI SAÇMALIK’

NATO ile gerilime değinen Putin, Rusya’nın Avrupa’ya saldırmayı planladığı iddialarını ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi. Gelecek yıl askeri çatışmalardan uzak, barışçıl bir yıl istediklerini ifade eden Putin, “Bize saygı duyarsanız ve bizi kandırmazsanız yeni askeri operasyonlar olmaz. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi meşru endişelerimizi artırıyor” diye konuştu.

Avrupa’nın dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma girişimlerini sert bir dille eleştiren Putin, bu durumun sadece Rusya’yı değil, avro bölgesine olan küresel güveni de sarsacağını ve finansal dünya düzeninin temellerine zarar vereceğini belirtti.