Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerji alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olduklarını belirterek, “Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile bir araya geldi. Görüşmeye, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev de katıldı. Putin, nükleer tesislerin güvenliğine verdiği önemden bahsederek, “UAEA ile aktif işbirliğimizi sürdürüyoruz. Biz dünya genelinde bu alanda tartışmasız liderlerden birileri olmaya devam ediyoruz. Sadece nükleer enerjiyi işletmekle kalmıyor, aynı zamanda onu aktif olarak geliştiriyor ve çevre dostu bir enerji türü olarak görüyoruz. Nükleer tesislerin güvenliğini artırmak için her şeyi yapıyoruz. Çağdaş prensiplere dayalı yeni enerji santralleri inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

UAEA ile işbirliğine değinen Putin, “Bildiğiniz gibi uluslararası alanda bu konuda oldukça fazla çalışma yapıyoruz ve sizlerin yardım ve desteğiyle dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Bugünkü toplantının gündeminde çok hassas ve önemli konuların bulunduğunu biliyorum. Biz de elbette bunları tartışmaya ve nükleer enerjiyle bir şekilde ilişkimizin olduğu her noktada güvenliğin sağlanması için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Görüşmede konuşan Grossi, ise Putin ile yaklaşık 2 yıl önce St. Petersburg kentinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve bu görüşme ile güncellenen konuları ele alacaklarını ifade etti.

Grossi daha önce yaptığı açıklamada, Putin ile Ukrayna’dan ilhak edilen Zaporijya’daki nükleer santral ve çevresindeki askeri hareketlilik ile ilgili bir görüşme planladıklarını aktarmıştı.