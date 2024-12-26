Putin: "Ukrayna, gazımızın tedarikine ilişkin anlaşmayı uzatmayarak Avrupa'yı cezalandırıyor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Leningrad bölgesinde yapılan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Yüksek Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı konusuna değinen Putin, "Onlar (Ukraynalılar), anlaşmayı uzatmayacaklarını açıkladı. Bunu yapmayacaklarsa, yapmasınlar. Onlar, Avrupa'nın kendilerine uzattığı kolu kesiyorlar. Avrupa'nın desteği olmadan bırakın savaşmayı, Ukrayna var olamaz. Onlar, gazımızın tedarikine ilişkin anlaşmayı uzatmayarak, Avrupa'yı cezalandırıyorlar" şeklinde konuştu.

Gazın Avrupa'ya sevkiyatının durması halinde gaz fiyatının artabileceğini belirten Putin, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına ilişkin anlaşmanın 31 Aralık’ta sona ereceğine işaret ederek, "Anlaşmanın 3-4 gün içinde sağlanması mümkün değil" ifadesini kullandı.

Putin, Avrupa’ya Rus doğal gazını Polonya üzerinden de tedarik etmeye hazır olduklarını ve bunu çok hızlı yapabileceklerini söyledi.

"UKRAYNA İLE MÜZAKERELER İÇİN SLOVAKYA UYGUN YER"

Slovakya Başbakanı Robert Fico ile hafta sonu başkent Moskova'da bir araya geldiğini anımsatan Putin, Fico'nun her zaman Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergilediğini kaydetti.

Putin, Fico'nun, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yapılması durumunda, platform olarak Slovakya'yı teklif ettiğini ve bu teklifin kendileri için uygun olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın Rus topraklarına Batı yapımı uzun menzilli silah sistemleriyle saldırılarına karşılık verdiklerine dikkati çeken Putin, "Her zaman aynı şekilde cevap veriyoruz. Bize karşı bazı silahlar kullanıyorlar. Biz de aynı türden silah kullanıyoruz." dedi.

Putin, Ukrayna'da, savaş koşullarında "Oreşnik" balistik füze sistemini test ettiklerini belirterek, "Gerekirse tekrar kullanırız. Eğer gerekirse daha güçlü orta menzilli füzeler de kullanırız ancak acele etmiyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasını 10-20 yıl erteleme şartıyla çatışmaları durdurma yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Putin, ABD Başkanı Joe Biden'ın da 2021'de Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasını 10-15 yıl ertelemeyi teklif ettiğini söyledi.

Putin, "Ben ona, 'Ukrayna hazır değil, ancak hazır edip kabul edersiniz' demiştim. Bugün veya 10 yıl sonra ne fark eder? Eğer bu böyleyse, o halde mevcut yönetimin teklifleri ve bu teklifler arasında fark ne? Fark yok" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, gelecek yıl da Ukrayna'da sürdürdükleri "özel askeri operasyonun" hedeflerine ulaşma yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.