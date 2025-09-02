Putin: Uzlaşıya varmak için bir fırsat var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Slovakya Başbakanı Robert Fico ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Ukrayna’nın Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırılarına uzun süre karşılık vermediklerini belirterek, "Özellikle de kış döneminde bizim enerji tesislerimize saldırılarına sabrettik ancak sonrasında ciddi bir şekilde karşılık vermeye başladık" ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna’nın NATO'ya katılmasını kabul edilemez bulduklarını belirterek, "Ukrayna’nın güvenliğini nasıl sağlayacağı doğal olarak kendi kararıdır. Ancak bu güvenlik, diğer ülkelerin, özellikle de Rusya’nın güvenliği pahasına sağlanamaz" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump’la Alaska’da yaptığı görüşmede Ukrayna için güvenlik garantisi konusunun gündeme geldiğini anlatan Putin, "Çatışmanın sona ermesi durumunda Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için çeşitli seçenekler var. Alaska’daki görüşmemizin konusu da buydu ve bence burada uzlaşıya varmak için bir fırsat var" diye konuştu.

UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE KARŞI DEĞİLİZ

Putin, Ukrayna’nın olası Avrupa Birliği (AB) üyeliğine karşı olmadıkları, bu durumun NATO üyeliği gibi Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturmadığının altını çizdi.

İDDİALAR TAMAMEN SAÇMALIK

Rusya’nın Avrupa’ya saldırmayı planlamadığını ve asla planlamayacağını vurgulayan Putin, "Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırgan planlarına dair iddiaların tamamen saçmalık olduğunu ve kesinlikle hiçbir dayanağı olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadesini kullandı.

Putin, Rusya’nın kontrolünde bulunan Zaporijya Nükleer Santrali’ne ilişkin ise "Amerikalı ortaklarımızla Zaporijya Nükleer Santrali’nde de işbirliği yapabiliriz. Bu konuları onlarla da dolaylı yoldan görüştük. Bu arada aynı şey Ukrayna tarafı için de geçerli" dedi.