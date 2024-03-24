Putin ve Aliyev, Moskova'daki saldırıyı görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da konser salonuna düzenlenen saldırıyı görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin'i telefonla arayarak "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Aliyev, saldırıyı kınadığını belirterek ülkesi ve halkının, bu ağır dönemde Rusya ve Rus halkının yanında olduğunu kaydetti.

Putin de taziye ve sergilediği dayanışma için Aliyev'e teşekkür etti.