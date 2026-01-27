Putin ve Colani görüşmesinin yarın gerçekleşeceği bildirildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’nin geçici cumhurbaşkanı ve Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara’nın (Ebu Muhammed Colani) yarın Moskova’da bir araya gelerek Ortadoğu’daki gelişmeleri ele alacağı bildirildi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Şara’nın yarın Moskova’da görüşeceği belirtildi.

Görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmelerin istişare edileceği bilgisine yer verilen açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alınacağı kaydedildi.

Putin, Colani ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu ziyaret, Beşşar Esad rejiminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Colani'nin Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.