Putin ve Colani Moskova’da bir araya geldi

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed El-Colani (Ahmed Şara), bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Kremlin, Colani ve Putin görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

DHA'nın aktardığına göre Putin ve Colani, Türkiye saatiyle 17.00'de Kremlin'de bir araya geldi.

Açıklamada, Putin’in, "çalışma ziyareti" kapsamında Rusya'ya gidecek olan Suriye'nin cihatçı HTŞ'nin lideri ve geçici Cumhurbaşkanı Colani ile görüşeceği belirtildi.

Putin ile Colani arasında gerçekleşecek görüşmede, Ortadoğu'daki güncel durum ve bölgesel gelişmeler üzerine fikir alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve çeşitli sektörlerdeki iş birliğinin ele alınacağı kaydedildi.

İLK ZİYARET MOSKOVA

Putin, Colani ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu görüşme, Beşar Esad döneminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Colani'nin geçici Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.