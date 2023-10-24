Putin ve Erdoğan Filistin-İsrail çatışmasını ele aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasını görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinde Orta Doğu’daki krize yönelik müzakereler yapıldı.

Gazze Şeridi'nde artan sivil kayıplar ve insani durumun feci şekilde kötüleşmesi konusundaki derin endişenin dile getirildiği görüşmede, yerleşim bölgelerinin, dini ve sosyal tesislerin saldırıya uğramasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Görüşmede, Rusya tarafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) aracılığıyla yürüttüğü aktif çabalar ile Türkiye'nin akan kanın durdurulması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine engelsiz ulaştırılması yönünde attığı siyasi ve diplomatik adımlar gözden geçirildi.

Rusya ve Türkiye'nin pozisyonlarının pratikte örtüştüğü belirtilen görüşmede, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olan bağımsız bir Filistin'in kurulmasını öngören “iki devlet” formülünün uygulanmasına odaklanıldı.

Ayrıca Rusya ile Türkiye arasında çeşitli alanlarda ivme kazanan karşılıklı yarar sağlayan işbirliği konularına da değinildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaşan 100. yıl dönümü nedeniyle tebrik etti, tüm Türk vatandaşlarına refah ve mutluluk diledi.