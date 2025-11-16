Putin ve Netanyahu telefonla görüştü: Gündem Ortadoğu
Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri ve Orta Doğu’daki genel durumu ele aldı.
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu telefonda ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Netanyahu telefon görüşmesi yaptı.
Orta Doğu'daki durumun ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının uygulanması bağlamındaki gelişmeler ve İran'ın nükleer programıyla ilgili durum hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.
Putin ile Netanyahu görüşmede ayrıca, Suriye'de istikrarın sağlanmasıyla ilgili konuları istişare etti.