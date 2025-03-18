Putin ve Trump anlaştı: 30 gün süreyle 'kısmi' ateşkes sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde, ''Ukrayna savaşında barış ve ateşkes ihtiyacı, çatışmanın kalıcı bir barışla sona ermesi'' konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rus Devlet Haber Ajansı'na iki liderin görüşmesinin sona erdiğini bildirdi. Daha sonra bunu Beyaz Saray da doğruladı. Kremlin'den gelen ilk haberlere göre, iki liderin görüşmesinde, Putin, enerji altyapısı konusunda 30 günlük ateşkesi kabul etti, ancak daha fazla ilerleme için bazı şartlar ve talep listesi olduğunu belirtti.

PUTİN'İN 'KİLİT ŞARTI' UKRAYNA'YA YABANCI ASKERİ YARDIMIN TAMAMEN DURDURULMASI

Putin’in taleplerine göre, Rusya’nın, çatışma hattı boyunca herhangi bir ateşkes üzerinde ''etkin bir kontrolü'' olacak. Rusya'nın ''krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması'' yönündeki daha geniş talebinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yeniden silahlandırılmasının durdurulması talebi de dahil olmak üzere, daha fazla değerlendirme gerektiren ''bir dizi önemli nokta'' kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca Moskova'nın çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek için ''kilit şartı'' olarak Ukrayna'ya yönelik yabancı askeri yardım ve istihbarat paylaşımının ''tamamen durdurulması'' talebi de yer aldı. Bu çerçevede Putin’in ilgili talimatları çoktan verdiği ifade edildi.

RUSYA VE UKRAYNA 175 SAVAŞ ESİRİ TAKAS EDİLECEK

Açıklamada, Putin'in Trump'ı Rusya ve Ukrayna arasında 175 savaş esirinin takas edilmesi ve ''iyi niyet göstergesi olarak'' 23 ''ağır yaralı'' Ukraynalı askerin daha serbest bırakılması planları konusunda bilgilendirdiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Orta Doğu ve Kızıldeniz'e ilişkin görüşmelerin yanı sıra “ikili ilişkilerin normalleştirilmesine” yönelik daha geniş kapsamlı girişimler de yer aldı.

İki liderin, savaşı sona erdirme konusunda daha fazla çalışmak üzere ''Ukrayna'da çözüm konusunda uzman gruplar kurma'' konusunda anlaştıkları söylendi.

BEYAZ SARAY: "BU MÜZAKERELER ORTA DOĞU'DA DERHAL BAŞLAYACAK"

Beyaz Saray’dan yapılan Rusya'nın Ukrayna'daki işgalini sona erdirmeye yönelik ABD öncülüğündeki girişimin bir parçası olarak Rusya'nın Ukrayna'da sınırlı bir enerji ve altyapı ateşkesini kabul ettiği belirtildi.

Beyaz Saray, Trump'ın, Putin'le yaptığı görüşmenin ardından yayınladığı açıklamada, ''iki tarafın önce deniz ateşkesi, daha sonra tam teşekküllü ateşkes ve son olarak kalıcı bir barış için teknik müzakereler yürütme konusunda anlaştığını'' belirtti. Beyaz Saray, ''Bu müzakereler Orta Doğu'da derhal başlayacak'' ifadelerini kullandı.

ABD VE RUSYA ARASINDA İKİLİ İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLDİĞİ BİR GELECEK OLMASI KONUŞULDU

Trump ve Putin’in, ayrıca, ''ABD ve Rusya arasında ikili ilişkilerin geliştirildiği bir geleceğin, ”muazzam ekonomik anlaşmalar ve jeopolitik istikrar“ ile büyük getirileri olacağı konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklama şöyle:

''İki lider, barış hareketinin enerji ve altyapı ateşkesinin yanı sıra Karadeniz'de deniz ateşkesinin uygulanmasına yönelik teknik müzakereler, tam ateşkes ve kalıcı barış ile başlayacağı konusunda mutabık kalmışlardır. Bu müzakereler Orta Doğu'da derhal başlayacaktır.

"İRAN'IN İSRAİL'İ YOK EDECEK BİR KONUMDA OLMAMASI GEREKTİĞİ GÖRÜŞÜ PAYLAŞILDI"

Liderler, gelecekteki çatışmaları önlemek için potansiyel bir işbirliği bölgesi olarak Orta Doğu hakkında geniş bir şekilde konuştular. Ayrıca stratejik silahların yayılmasının durdurulması ihtiyacını ve bunun mümkün olan en geniş şekilde uygulanmasını sağlamak üzere başkalarıyla birlikte çalışacaklarını ele aldılar.

İki lider İran'ın asla İsrail'i yok edecek bir konumda olmaması gerektiği görüşünü paylaştı. İki lider, ABD ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin geliştiği bir geleceğin çok büyük getirileri olacağı konusunda mutabık kaldı. Buna muazzam ekonomik anlaşmalar ve barış sağlandığında jeopolitik istikrar da dâhildir."