Putin ve Trump'tan 2026'nın ilk telefon görüşmesi: Gündemde İran var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki ilk telefon görüşmelerinde İran’daki gelişmeleri ele aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşmede iki liderin bölgesel güvenlik başta olmak üzere çeşitli uluslararası konuları değerlendirdiği bildirildi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, görüşmenin “yapıcı ve iş odaklı” geçtiğini belirterek, temasın iki ülkenin uluslararası politikanın farklı alanlarında yürüteceği çalışmalar açısından pratik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Telefon görüşmesinde liderlerin ayrıca ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna barış müzakerelerini de gündeme getirdiği aktarıldı. Ancak Uşakov, bu konudaki detaylara ilişkin ek bilgi vermedi.

İki lider arasındaki telefon görüşmesi, Ortadoğu’da tırmanan gerilim ve küresel diplomasi trafiğinin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Kremlin yetkililerine göre Putin ve Trump görüşmede Venezuela’daki siyasi gelişmeleri de ele aldı.