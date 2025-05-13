Putin ve Zelenski buluşacak mı?

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Ukrayna ile Rusya arasında savaşın başladığı günden bu yana ilk kez iki ülkenin liderlerinin bir araya gelme ihtimali doğdu. İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşmesi beklenen görüşme 15 Mayıs Perşembe günü planlanıyor. Zelenski’nin katılacağını açıkladığı görüşmeye, ABD ve Avrupa ülkelerinin baskısına rağmen, Putin’in katılıp katılmayacağı hâlâ belli değil.

Rusya’yı yakından takip eden kaynaklar, bu görüşmenin gerçekleşme ihtimalini hâlâ düşük görüyor. Putin’in meseleye yaklaşımı "Avrupa’ya mesafeli ama Putin’i dikkate alan" bir çizgide değerlendiriliyor. Bu nedenle, görüşmeye Putin’in değil, üst düzey bir yetkilinin katılması daha olası görülüyor.

Hafta sonu hem Avrupa’dan hem de ABD’den gelen geçici ateşkes çağrısıyla köşeye sıkışan Putin’in, görüşme trafiğine dair açıklamalarla biraz rahatladığı ifade ediliyor. Batı’nın gündemi ise Moskova’ya uygulanması planlanan yeni yaptırımlardan, İstanbul’da yapılacak görüşmelere kaymış durumda.

ATEŞKES YAKIN DEĞİL

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna ve Avrupa ülkeleri tarafından teklif edilen ve bugün başlaması beklenen 30 günlük ateşkesi “tamamen göz ardı ettiğini” belirtti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da Avrupalı bakanlarla bir araya geldiğini aktaran Sybiha, burada Rusya’ya karşı atılabilecek yeni adımların ele alındığını, bu adımlar arasında Rusya’nın bankacılık ve enerji sektörleri ile Merkez Bankası’na yönelik yeni yaptırımların da yer aldığını ifade etti. Ayrıca Ukrayna için yeni savunma yardım paketlerinin de gündeme geldiğini söyledi.

Türkiye ise konuya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan aracılığıyla müdahil oldu. Fidan, “Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum. Ruslar önce konuşma, sonra ateşkes; Ukraynalılar ise önce ateşkes, sonra görüşme olmasını istiyor. İki taraf da ABD’nin desteğini almak istiyor. Bizim durduğumuz yer sabit. Biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz.” diyerek temkinli yaklaşımını korudu.

ALMANYA İZLEMEDE

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Putin’in Ukrayna ile İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan bir görüşme yapılmasını teklif etmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın barış müzakerelerine istekli olmasının olumlu bir işaret olduğunu ancak bunun yeterli olmadığını belirtti.

Merz, “Eğer Rus tarafı şimdi konuşmaya istekli olduğunu gösteriyorsa, bu başlangıç için iyi bir işarettir. Ancak hiçbir şekilde yeterli değildir.” ifadesini kullandı. Perşembe günü yapılacak görüşmeye dair uluslararası aktörlerin ilk beklentisi, koşulsuz bir ateşkesin devreye girmesi yönünde. Batılı güçler, Avrupa’nın orta yerinde başlayan bu savaşın kendi çizdikleri diplomatik eksen doğrultusunda sonuçlanması için çaba gösteriyor.

Trump’ın hem Kiev hem de Moskova üzerindeki baskısı da savaşın sona ermesi için yeterli olmayabilir. İstanbul’da iki lider buluşsa bile bu, savaşın çözümünü kolaylaştırmayacak. Ancak bu buluşma, önemli bir siyasi mesaj olurdu. Ne var ki, görünen o ki taraflar bu noktadan hâlâ oldukça uzak.