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Putin yeni kabine önerisini sundu: Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı

Yeni kabine için önerilerini sunan Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun yıllar birlikte çalıştığı Sergey Şoygu’yu savunma bakanlığından alarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.

Dünya
  • 12.05.2024 22:15
  • Giriş: 12.05.2024 22:15
  • Güncelleme: 12.05.2024 22:20
Kaynak: AA
Putin yeni kabine önerisini sundu: Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı
FOTOĞRAF: AA

Rusya'ya yeni hükümeti kurma çalışamaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Putin yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi. Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alarak yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev

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