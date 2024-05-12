Putin yeni kabine önerisini sundu: Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı
Yeni kabine için önerilerini sunan Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun yıllar birlikte çalıştığı Sergey Şoygu’yu savunma bakanlığından alarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.
Rusya'ya yeni hükümeti kurma çalışamaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.
Putin yeni hükümetin oluşumuna ilişkin Savunma Bakanlığına Sergey Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerdi. Putin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev'i görevden alarak yerine eski Savunma Bakanı Şoygu'yu atadı.
Putin tarafından önerilen kabine şöyle:
Savunma Bakanı: Andrey Belousov
İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev
Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov
Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov
Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko
Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin
Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov
Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk
Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev