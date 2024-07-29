Putin’den ABD’ye füze planı uyarısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’yi Almanya’ya uzun menzilli Tomahaw füzeleri konuşlandırmasına karşı uyararak Rusya’nın da benzer füzeleri Batı’yı hedef alabileceği bir menzil içine yerleştireceğini söyledi.

Donanma Günü nedeniyle St. Petersburg’da askeri deniz geçit törenine katılan Putin, daha önce ABD’nin Danimarka ve Filipinler’e uzun menzilli füzeler yerleştirdiğini belirterek bu durumun “Soğuk Savaş olaylarını hatırlattığını” söyledi. Putin, ‘‘Gelecekte nükleer savaş başlıkları ile donatılabilecek bu tür füzelerin bölgemizdeki hedeflere uçuş süresi ise yaklaşık 10 dakika olacak’’ dedi.