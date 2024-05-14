Putin’den kabine hamlesi

Ukrayna’da çatışmalar şiddetlenirken Rus ordusu, Harkiv’de ilerleyişini sürdürdü. Putin ise Savunma Bakanı Şoygu’yu Güvenlik Konseyi Sekreterliği’ne atadı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Ukrayna’da bahar aylarının gelmesiyle birlikte çatışmalar kızışırken ilerleyişini sürdüren Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’den kabinede sürpriz hamleler geliyor.

Rusya Devlet Başkanlığı’ndaki 5’inci dönemine başlayan Putin, kabinede değişikliğe gitti.

Rus lider, Ukrayna’daki operasyonlardan sorumlu olan Sergey Şoygu’yu 12 yıldır yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevinden aldı.

Putin, Şoygu’yu bakanlıktan daha yüksek bir rütbede olan Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği’ne atarken Savunma Bakanlığı görevine ekonomi konusunda uzman olan eski Başbakan Yardımcısı Andrey Belusov getirildi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov, Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko yerlerini korudu.

SOĞUK SAVAŞ HAMLESİ

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, atamalara ilişkin başkent Moskova’daki açıklamasında Rusya Savunma Bakanlığı bütçesindeki yüzde 3’ten yüzde 6,7’ye artışa dikkat çekti. Peskov, jeopolitik koşullar nedeniyle savunma harcamalarının yüzde 7,4 olduğu 1980’lerdeki Soğuk Savaş dönemine yaklaştıklarını kaydetti.

Savaş sahasında inovasyona ve gelişmeleri hızlı uygulamaya daha açık olanların kazandığını belirten Peskov, bu nedenle Putin’in “Savunma Bakanlığı’nın sivil bir kişi tarafından yönetilmesine karar verdiğini” kaydetti. Rus ordusu ise Ukrayna’da ise çatışmaların şiddetlendiği Harkiv’de ilerleyişini sürdürüyor. Rus ordusu, son bir haftada binlerce kişinin tahliye edildiği Harkiv bölgesinde 11 ve Donetsk bölgesinde 3 olmak üzere toplam 14 yerleşim birimini kontrol altına aldı.

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, Harkiv’de cephe hattından sorumlu komutan görevden alınarak yerine Tuğgeneral Mikhailo Drapatyi’nin göreve atandığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’nın ülkenin doğusundaki Belgorod’u 12 füzeyle hedef aldığını açıkladı. Rusya’nın Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, Ukrayna’nın kente yaptığı bombardımanda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını duyurdu.