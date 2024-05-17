Putin’in ilk ziyareti Pekin’e

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Rusya Devlet Başkanı yeniden seçilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini Çin’e gerçekleştirdi. Çin basınına konuşan Putin, Çin lideri Şi’ye “ulusal çıkarlar ve karşılıklı derin güvene dayalı bir stratejik ortaklık kurmaktaki yardımları” için teşekkür ederek ilk ziyaretini de bu nedenle Çin’e yaptığını vurguladı.

İki lider, ziyaretin ilk gününde stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzaladı. Putin, Şi ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını kaydederek Çin ve Rusya arasındaki ödemelerin yüzde 90’ının ruble ve yuan cinsinden yapıldığına dikkat çekti.

TEHLİKELİ İTTİFAKLAR

Küresel ve bölgesel sorunlara benzer yaklaşımda olduklarına dikkat çeken Putin, “Küresel kurumların siyasallıktan arındırılması için çağrı yapıyoruz. İkimiz de bağımsız bir dış politika izliyoruz. Çok kutuplu bir dünya için çalışıyoruz” dedi. Rus lider, ABD’nin Asya-Pasifik’te kurmaya çalıştığı askeri ve siyasi ittifakların “ters etki yarattığının” altını çizdi. Putin, ayrıca Şi’ye Ukrayna’da barış girişimlerine dair teşekkür ederek Çin-Rusya ilişkilerinin “uluslararası siyasetteki ana dengeleyici faktör” olduğunu vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi de iki ülkenin çok kutuplu bir dünyayı destekleyeceğini kaydederek “Çin ve Rusya, üçüncü ülkelere karşı hizalanmama ve çatışmama ilkelerine bağlı kalacaktır. İki ülke de uluslararası hukuka dayalı bir dünya düzenini savunuyor” ifadelerini kullandı. Çin lider, “Ukrayna krizine siyasi bir çözüm bulunmasında hemfikir olduklarını” kaydetti.