Putin’in Suriye Özel Temsilcisi, Türkiye’yi "işgalci gibi davranmakla" suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'ın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TASS Haber Ajansı'na verdiği söyleşide Lavrentiev, "Türkiye-Suriye normalleşmesindeki son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? BRICS Zirvesi öncesinde basında Kazan'ın Türkiye ve Suriye liderleri arasında bir görüşme platformu olabileceğine dair haberler yer aldı ancak bu gerçekleşmedi" sorusu yöneltildi.

ERDOĞAN VE ESAD GÖRÜŞMESİ İÇİN HENÜZ ERKEN

Lavrentiev, "Gerçek şu ki Suriye Devlet Başkanı Kazan'da değildi ve orada bulunması da planlanmamıştı. Dolayısıyla böyle bir görüşmenin orada yapılacağına dair bir bilgim yok. Ancak genel olarak iki ülke cumhurbaşkanları arasında bir görüşmeden bahsetmek için erken olduğunu düşünüyorum" cevabını verdi.

"Savunma bakanlıkları aracılığıyla dörtlü formatta bazı temaslar var" diyen Lavrentiev, "Ancak (temasları) daha üst bir seviyeye taşımak için, sadece bir buçuk yıl önce dört ülkenin dışişleri bakanları ve savunma bakanları bir araya geldiğinde olduğu gibi, bunu konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Lavrentiev, şöyle devam etti: "Ancak yine de bunu yapmak için çaba sarf ediyoruz. Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin Suriye'deki durumun istikrara kavuşmasının garantisi olduğuna inanıyoruz. Bu olmadan da sanırım bu konu hakkında konuşmak zor. Gerçi bunu etkileyen pek çok farklı faktör var. Her şeyden önce, elbette Türkiye'nin Suriye muhalefetine verdiği destek, ki bu desteği sahipsiz ve ilgisiz bırakamaz."

"İŞGALCİ GİBİ DAVRANIYORLAR" SUÇLAMASI

"Ve tabii ki asıl mesele Türk askerlerinin işgal altındaki Suriye topraklarından çekilmesidir" diyerek devam eden Lavrentiev, "Her şeyin adını doğru koyalım: Prensipte işgalci bir ülke gibi hareket ediyorlar. Dolayısıyla Şam'ın Türkiye'den askerlerini çekeceğine dair kesin garantiler almadan diyaloğa girmesi zor" ifadelerini kullandı.