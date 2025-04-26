Putin’le görüşme öncesi generale suikast

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Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için üst düzey ABD’li heyetin Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşmesi öncesi üst düzey bir Rus general, başkent Moskova yakınlarında bombalı saldırıda öldü. Bombalı saldırı Moskova’yı alarma geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya'nın başkenti Moskova'ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmeye, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de katıldı. Görüşmenin içeriğine dair ayrıntı verilmedi. Görüşme, Trump'ın ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Witkoff'un Rusya'ya yaptığı dördüncü ziyaret.

BOMBALI SALDIRI

Kremlin’deki üst düzey ziyaretten saatler önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik, dün sabah Moskova oblastına bağlı Balaşiha şehrinde aracının patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın aracın içine yerleştirilen el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılarak gerçekleştirildiğini açıklayan Rusya Soruşturma Komitesi, “cinayet” ve “yasadışı patlayıcı madde ticareti” kapsamında soruşturma başlattı.

Izvestia gazetesinin paylaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde, Moskalik’in Volkswagen Golf marka bir aracın yanından geçtiği sırada patlamanın yaşandığı görüldü.

Kremlin’in internet sitesine göre Moskalik, 2015 yılında “Normandiya formatı” çerçevesinde Ukrayna ile yapılan müzakerelere katılmıştı. Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonlarında sözcü olarak da görev yapan Moskalik’e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2021 yılında korgeneral rütbesini vermişti.

Geçen yılın sonlarında da Moskova’da apartmanının önüne park edilmiş bir elektrikli scooter’a gizlenen bombanın patlaması sonucu Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetmişti. Patlamadan bir gün sonra gözaltına alınan 29 yaşındaki Özbekistan vatandaşı bir kişi, saldırıyı Ukrayna Güvenlik Teşkilatı’nın (SBU) talimatıyla gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Kirillov’un öldürülmesinin ardından Putin, güvenlik ve istihbarat birimlerinin başarısızlığını kabul ederek “Böyle ciddi hataların olmasına izin veremeyiz” demişti.

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TRUMP KIRIM’I RUSYA’YA BIRAKTI

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Özel Temsilcisi Witkoff'un Rusya lideri Putin'le görüştüğünü hatırlatan Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bir an önce durdurmak için çalıştıklarını kaydederek “Sanıyorum Rusya ile Ukrayna umduğumuz gibi bir ilerleme kaydediyor ancak (durum) çok kırılgan” dedi. Öte yandan Trump, Time dergisine verdiği mülakatta Rusya ile Ukrayna arasındaki Kırım anlaşmazlığına değinerek “Kırım, Rusya'da kalacak” ifadesini kullanmıştı. ABD lideri, “Bence savaşın başlamasına neden olan şey, (Ukrayna’nın) NATO’ya katılmaktan bahsetmeye başlamasıydı” demişti.