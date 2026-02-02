Pütürge’de madene topyekûn itiraz

İlayda SORKU

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Aktarla Mahallesi’nde planlanan bakır madeni projesinin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci kapsamında halkın katılım toplantısı gerçekleşti. Duygu Havacılık Savunma şirketi tarafından planlanan projenin bilgilendirme toplantısında bölge halkı projeyi istemediklerini belirtti. Toplantıda söz alan bölgedeki tüm köy muhtarları, projeye karşı olduklarını açıkladı.

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısına yoğun katılım gösteren yurttaşlar tepkilerini dile getirdi.

İZİN VERMİYORUZ

Mevcut 24,86 hektarlık ÇED alanının 117 hektara çıkarılması hedeflenen projede yıllık 100 bin ton olan bakır üretim kapasitesinin 200 bin tona, konsantre bakır üretiminin ise 21 bin 420 tona çıkarılması planlandı. 350 milyon TL bedelle hayata geçirilecek proje kapsamında cevher yerinden sökülürken belirli aralıklarla patlatma yapılacak. Öte yandan mera ve tarım arazisinde planlanan projeyle yüzey akış suları ve bölgedeki Hütan ile Şey dereleri gibi dere yatakları kirlenme veya yön değiştirme riskiyle karşı karşıya. Ayrıca 16 endemik bitki türü bulunan bölgede planlanan proje, en yakın münferit yapıya yaklaşık 350 metre mesafede konumlanırken Ürüsnü Göleti’ne ise yalnızca 800 metre uzaklıkta.

9 Ocak’ta gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında “Biz bu topraklarda doğduk, bu topraklarda geçimimizi sağlıyoruz” diyen köylüler, şunları belirtti: “Maden demek suyun, toprağın ve hayatın yok olması demektir. Bu maden sadece Aktarla’yı değil, Pütürge ve Kale hattındaki bütün köyleri etkileyecek. Suyumuz, toprağımız, hayvancılığımız bitecek. Bu yüzden topyekûn karşıyız.”

Bölge halkından Erkan Aydın, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Nasıl diğer birçok maden sahası bulunduğu bölgenin tabiatını yok ediyorsa burada da öyle olacak. Bölge halkının toplumsal, sosyal, ekonomik tüm yaşamı toprakları. Proje yapıldığı takdirde bütün o doğa tahrip edilecek, yok edilecek. Dolayısıyla aslında bu bir yaşam hakkı ihlalidir. Bizler bunun karşısındayız. Bu tür sermaye gruplarının, bu tür çetelerin bu bölgeye girip patlatmasına, tahrip etmesine izin vermiyoruz. Gerekli hukuki süreci de başlatacağız” dedi.