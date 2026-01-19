PYD yetkilisi: Şam-SDG görüşmesi başarısızlıkla sonuçlandı

SDG lideri Mazlum Abdi ile HTŞ lideri ve Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Colani (Ahmet Şara) arasındaki görüşmenin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rûdaw TV’ye konuşan Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Foza Yusuf, Mazlum Abdi ile Colani arasında gerçekleşen “ateşkes” ve “entegrasyon” görüşmesinin “olumsuz sonuçlandığını” söyledi.

Yusuf, Şam’da yapılan görüşmeye ilişkin, “Arkadaşlarımız henüz yolda. Ancak toplantı olumsuz sonuçlanmış. Çünkü Şam ‘her şeyinizi teslim edeceksiniz ve durum 2011’dekinden öncesine dönecek’ diyor. Hiçbir şekilde varlığımızı kabul etmeye yanaşmıyor” dedi.

Abdi-Colani görüşmesinden sonuç çıkmadığını vurgulayan Yusuf, “Her yerde çatışmalar var. Ahmed Şara’nın dün aldığı kararların hiçbiri sahada uygulanmadı. Bize tam bir teslimiyet dayatılıyor. Biz de bunu asla kabul etmeyeceğiz” diye ekledi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin Şam’dan çıktığını kaydeden Foza Yusuf, “Buraya geldiklerinde (Rojava’ya) durum değerlendirmesi yapılacaktır” şeklinde konuştu.

IŞİD MAHKUMLARININ DURUMU BELİRSİZ

Öte yandan taraflar arasında IŞİD mahkumlarının durumuna dair de karşılıklı suçlamalar yapılıyor.

Şam yönetimine bağlı Suriye Arap Ordusu Operasyon Birimi tarafından yapılan resmi açıklamada, SDG’nin “binlerce IŞİD militanını Şeddadi Cezaevi’nden kasten salıverdiği” iddia edildi. Açıklamada, firar eden IŞİD üyelerinin yeniden yakalanması ve bölgede güvenliğin sağlanması amacıyla Şeddadi ve çevresinde geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldığı belirtildi.

Suriye hükümeti adına yapılan açıklamada da, “Suriye hükumeti, terör konusunu güvenlik baskısı aracı olarak kullanma girişimlerini kesin bir dille reddetmekte ve “Özerk Yönetim”in IŞİD cezaevleriyle ilgili uyarılarının, terör meselesini siyasi bir araç olarak kullanmaktan ve bir tür güvenlik baskısı ve şantaj uygulamaktan öteye gitmediğini vurgulamaktadır.” İfadeleri kullanıldı.

SDG kanadı ise Şam’ın iddialarını reddederek, yaşananların sorumlusunun hükümet güçleri olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada, “Şam’a bağlı silahlı gruplar Şeddadi ve Rakka’daki El-Aktan Cezaevi’ne kasten saldırdı. Bu saldırılar sonucunda Şeddadi’de kontrol kaybedildi” ifadelerine yer verildi.

SDG kaynakları, IŞİD mahkumlarının Şam güçlerine bağlı birlikler tarafından serbest bırakıldığı anlara dair olduğu iddia edilen görüntüler paylaştı.

Rudaw’ın aktardığına göre SDG yetkilileri, bölgedeki Uluslararası Koalisyon güçlerini de pasif kalmakla eleştirdi. Yetkililer, Koalisyon güçlerinin hapishaneye sadece 2 kilometre mesafede olmasına rağmen saldırılara ve firar girişimlerine müdahale etmediğini, bunun ise ciddi bir “felakete davetiye çıkardığını” belirtti.