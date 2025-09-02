PYD yöneticisi Salih Müslim: Suriye'de adem-î merkeziyetçi sistem reddedilirse bağımsızlık talep edeceğiz

PDY'nin önde gelen yöneticilerinden, eski eş başkanı ve başkanlık konseyi üyesi Salih Müslim, ülkede tam bir merkezi sisteme dönüşü asla kabul etmeyeceklerini söyledi.

Kurdistani Nwe gazetesine konuşan Salih Müslim, yeni Suriye yönetiminin adem-î merkeziyetçilik taleplerini reddetmesi halinde bağımsızlık isteyeceklerini vuguladu ve "Yeni Suriye hükümeti ademi merkeziyetçiliği tanımayı reddederse, bağımsızlık talep etmek zorunda kalacağız" dedi.

"BÖLGEMİZİN KENDİ KUVVETLERİMİZ TARAFINDAN KORUNMASI GEREKİYOR"

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) dağıtılmasının da kabul edilemeyeceğini vurgulayan Müslim, "Bölgemizin kendi kuvvetlerimiz tarafından korunması gerekiyor; SDG'nin kuruluş amacı da budur" diye konuştu.

"2011 ÖNCESİ KOŞULLARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Çatışma istemediklerini ve yeni Şam yönetimiyle aralarındaki sorunları müzakereyle çözmek istediklerini ifade eden Müslim, şöyle konuştu:

"Batı Kürdistan'ı eski Suriye rejiminin güçlerinden kurtardıktan sonra teröre karşı savaş başlattık; bu savaş bugün de devam ediyor. Baskıcı ve diktatör bir devlet çözüm değildir. Batı Kürdistan için tek geçerli yol demokrasidir. Bölgemiz için en iyi sistem özerklik, bölgesel yönetim, federalizm ve hatta konfederasyon gibi çeşitli biçimler alabilen adem- merkeziyetçiliktir. Suriye'de tam merkezi bir sisteme geri dönmeyi ya da 2011 öncesi koşulların geri dönmesini asla kabul etmeyeceğiz."

"TÜRKİYE'YE DÜŞMAN OLMADIK, TÜRKİYE İLE SORUNUMUZ YOK"

Salih Müslim, röportajda Türkiye'deki barış sürecini de yorumladı.Türkiye ile bir sorunları olmadığını belirten Müslim, "Türkiye, hem kendi ülkesinde barış talep edip hem de Batı Kürdistan'daki Kürtleri tehdit edemez. Bu nedenle Türk hükümeti bu konudaki tutumunu değiştirmek zorunda kalıyor. Biz Kürtler Türkiye'ye düşman olmadık, Türkiye ile sorunumuz yok, Suriye'de haklarımızı talep etmek için silaha sarıldık. Türkiye ayrıca Suriye'deki Kürt Sorunu'nu çözmek için Şam hükümetine baskı yapmalı" dedi.