PYD yöneticisi Salih Müslim yaşamını yitirdi

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Rudaw'ın haberine göre; babasının sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Amed Müslim, Salih Müslim’in uzun süredir böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ettiğini belirtti.

Bir süredir Süleymaniye’deki hastanelerde diyaliz tedavisi gören Müslim, durumunun ağırlaşması üzerine bir hafta önce Erbil’deki Maryamana Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Müslim'in Kobani’de toprağa verileceği bildirildi.

1951 yılında Kobani’de doğan Salih Müslim, uzun yıllar boyunca Kürt siyasetinde aktif rol üstlenmiş ve Suriye iç savaşının ardından Rojava’daki siyasi süreçlerde en ön planda yer alan isimlerden biri olmuştu. Müslim, bir dönem PYD’nin Eş Başkanlığı görevini de yürütmüştü.