Pyongyang ile Moskova arasında tarifeli uçuşlar başlıyor: Tarih açıklandı

Pyongyang ile Moskova arasındaki tarifeli uçuşlar 27 Temmuz Pazar günü başlayacak.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın düşük maliyetli havayolu şirketi Nordwind Airlines’ın Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang ile Rusya’nın başkenti Moskova arasında direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi.

İlk seferin 27 Temmuz’da yapılacağı aktarılırken, bunun Kuzey Kore ve Rusya’nın başkentlerini birbirine bağlayan ilk direkt uçuş hizmeti olacağı kaydedildi.

Haftada 2 kez olarak gerçekleştirilecek seferlerin yaklaşık 8 saat süreceği ifade edildi.

Daha önce Kuzey Kore ile Rusya arasındaki tek direkt uçuşların Pyongyang ile Vladivostok arasında yapıldığı biliniyordu.