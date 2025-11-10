Q Yatırım Bankası soruşturması: Banka yetkilisi "tefecilik" suçundan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Q Yatırım Bankası'na yönelik soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranının üzerine faiz uyguladığı, elde edilen gelirinde aklandığı belirlendi.

Banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 'tefecilik' soruşturması kapsamında; Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani çıkarıldığı mahkemece 'Tefecilik' suçundan tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu ise 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.