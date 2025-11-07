Q Yatırım soruşturmasında banka yetkilisi Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı

"Mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç elde etme" gerekçesiyle gözaltına alınan Q Yatırım Banka yetkilisi Ali Ercan ve Yasef Mitrani tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “tefecilik” suçundan yürütülen bir soruşturmayla ilgili açıklama yaparak Q Yatırım Banka yetkilisi Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu isimli kişilerin gözaltına alındığı duyurmuştu.

Başsavcılık. soruşturma kapsamında Q Yatırım Bankası üzerinden 'Tefecilik' suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin 'aklanmasına' yönelik suç şüphesi tespit edildiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi verdikleri ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.

Banka yetkilisi Ali Ercan ile birlikte 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLAMA GEREKÇESİ "TEFECİLİK"

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ercan ve Yasef Mitrani çıkarıldığı mahkemece 'Tefecilik' suçundan tutuklanırken, Mehmet Aydoğdu ise 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.