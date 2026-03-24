QatarEnergy, saldırıların Ras Laffan tesisinde "büyük hasara yol açtığını" açıkladı

QatarEnergy, başkent Doha'nın 50 kilometre kuzeyinde yer alan Ras Laffan tesisine düzenlenen füze saldırılarının "büyük hasara yol açtığını" açıkladı. Açıklamada, 18 ve 19 Mart tarihlerinde gerçekleşen saldırılar sonucunda Ras Laffan’da iki LNG işleme ünitesi ve bir gazdan sıvıya (GTL) ünitesinin hasar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, bazı uzun vadeli LNG tedarik sözleşmelerinde mücbir sebep ilan ettiği bildirildi. Bu kapsamda etkilenen müşteriler arasında İtalya, Belçika, Güney Kore ve Çin’in bulunduğunu bildirdi.

Operasyonlar üzerindeki tam etkinin hala değerlendirildiği bildirilen açıklamada, hasar gören tesislerin onarımı için etkiler ile zaman çizelgesinin gözden geçirildiği duyuruldu.

Şirket, söz konusu mücbir sebep hali ilanıyla birlikte sözleşmelerin yükümlülüklerini geçici olarak askıya aldı.