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Quaresma ile Atiba Hutchinson, Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla buluştu

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Ricardo Quaresma ile Atiba Hutchinson, Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla bir araya geldi.

Ajans Haberleri
  • 09.12.2023 16:58
  • Giriş: 09.12.2023 16:58
  • Güncelleme: 09.12.2023 16:59
Kaynak: AA
Quaresma ile Atiba Hutchinson, Beşiktaş Futbol Akademisi sporcularıyla buluştu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile bir süre sohbet eden Atiba ile Quaresma, daha sonra sahada genç futbolcularla buluştu.

Quaresma ile Atiba, büyük ilgiyle karşılaştıkları ziyarette genç oyuncularla deneyimlerini paylaştı ve onlar için forma imzaladı.

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