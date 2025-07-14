Queen Flowers işçileri için Migros önünde eylem

Emek Servisi

Bir arayı aşkındır sendikal hakları için mücadele eden Queen Flowers işçileriyle dayanışmak için bugün akşam Kadıköy’de eylem yapılacak. İzmir Dikili’deki fabrikadaki işçilerin çağrısıyla bugün, 19.30’da Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda bir araya gelinecek.

Eylem, Queen Flowers ürünleri bünyesinde satan ve daha önce eylem yapan yurttaşların darp edildiği zincir market Migros önünde gerçekleştirilecek. İşçiler, bugünkü eylem için yayınladıkları çağrı metninde “Queen Flowers işçilerinin hak mücadelesine destek olmak için Migros önünde boykot çağrısı yapan Emekçiler Dayanışması, Migros yöneticilerinin saldırısına uğradı. Sermayeye değil emeğe ses olanları hedef alan bu saldırı, yalnızca bizim değil, dayanışma içinde olan herkesin mücadelesine yöneliktir” ifadeleri yer aldı.