Queen Flowers’ta sendika düşmanlığı hız kesmiyor

Havin ŞENER

İzmir Dikili’de kurulu bulunan Danimarka sermayeli Queen Flowers işyerinde kadın tarım işçileri, sendikal haklarının tanınması talebiyle 1 haftadır fabrika önünde. DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN) üyesi işçiler, geçen haftayı fabrika önüne kurdukları çadırda geçirdi.

Sendikaya üye olmasının ardından işten çıkarılan bir Queen Flowers işçisi kadın, süreci BirGün’e değerlendirdi. İşverenin yanlarına gelip fabrika önündeki çadırı kaldırmaları gerektiğini söylediğini aktaran kadın işçi, şu ifadeleri kullandı: “Bir haftadır burada kapının önündeyiz. Bir direniş, mücadele gösteriyoruz. İşverenimiz ilk gün iki kere yanımıza geldi ve buradan kalkmamızı söyledi. Herhangi bir adım atılmadığı sürece kalkmayacağımızı söyledik. Haksız ve hukuksuz yere sendikal sebeplerden altı kadın işçiyi birden işten çıkarmalarına rağmen hâlâ kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Direnişimizin ilk günü sorunlarımızı işverene anlattık, bize ‘Vicdanım rahat’ cevabını verdi. Oysa biz sırf sendikalı olduğumuz için ekmeğimizden olduk.”

SENDİKADAN AYRILMALARI İÇİN SÜRE VERİLDİ

Fabrika içinde ağır boyutlarda baskıya ve mobbinge maruz bırakıldıklarını söyleyen kadın işçi, şöyle konuştu: “Fabrikada sendikasızlaştırma politikası uygulayan işveren eski düzende devam etmek istiyor. İçerideki amirler ellerinde sendika üyesi işçilerin listesiyle bu arkadaşlar Cuma gününe kadar sendikadan ayrılmazsa işlerine son verileceğini söyleyerek tehdit ediyor. İşçilere başka sendikaya üye olun baskısı yapıyorlar. Şirkette çalışan üst düzey amirler, firma ile ilgisi olmayan taşeron şoförler insanları yemek molalarında sürekli rahatsız ediyor. İçerideki arkadaşlarımız çok yoğun baskı altında. Bugün ne olacak diye düşünüyorlar. Bu süreç baskı ve tehditlerle yürütülüyor. Biz sendikaya üye olduğumuz için işten çıkarıldık ama hâlâ içeride çalışan arkadaşlarımız bizi arayarak ne kadar rahatsız olduklarını anlatıyorlar.”

Bir haftadır fabrika önünde direnişte olan işçiler, aynı zamanda Queen Flowers ürünlerinin satıldığı Migros’a karşı da boykot çağrılarında bulunuyor. 5 Temmuz’da Dikili’deki Migros şubesinde eylem yapan işçiler, özellikle kadınlardan destek görmeyi beklediklerini söylüyor. Kadın işçi boykota ilişkin şunları söylüyor: “İnsanların bu konudaki duyarlılığı bizim için çok önemli. Queen raflarındaki çiçekleri almamalarını, boykota destek vererek sesimizi duyurmalarını istiyoruz. Ülke gündemi çok yoğun, biz bu yoğunluğun içerisinde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.”

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NE OLMUŞTU?

Queen Flowers’da çalışan işçiler, düşük ücretler, uzun mesailer ve kötü çalışma koşullarına karşı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası’nda (BTO-SEN) örgütlenmişti. Örgütlenme sürecinde, kısa sürede çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte işveren yetki tespitine itiraz etmişti. Sendika ise, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağını işverene iletmiş ve görüşme gerçekleştirilmişti. Asgari ücret zammı dışında bir zam yapmayacağını belirten işveren ile sendika arasında 30 madde üzerinde anlaşma sağlanmış ancak işveren ardından 2025 yılı için yüzde 0 zam vereceğini belirtmişti. İlerleyen süreçte ise işyerinde sendikasızlaştırma çalışmaları başlamış ve işyeri temsilcilerinden A.A. işten çıkartılmıştı. Öte yandan bazı işçilerin evlerine kadar gidilmiş, sendikadan vazgeçmeleri için baskı yapılmış, bazı kadın işçiler ise açıkça tehdit edilmişti.