Queen işçileri adliye önünde

İzmir Dikili’de faaliyet yürüten Danimarka merkezli Queen Flowers şirketinde çalışan ve DİSK Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası’nda (BTO-SEN) örgütlü olan işçiler, sendikal haklarının tanınması ve toplu iş sözleşmesinin (TİS) uygulanması talebiyle başlattıkları direnişin dördüncü haftasında Bayraklı Adliyesi Ek Bina önünde basın açıklaması yaptı.

Yetki davası öncesinde gerçekleşen açıklamayı BTO-SEN Genel Başkanı Mehmet Çak okudu.

Açıklamada konuşan Çak, “Bu dava sadece teknik bir yetki davası değildir. Örgütlülüğümüzü dağıtmayı, kadın işçileri susturmayı ve mahkeme süreçlerini uzatarak emeğin sesini kısmayı hedefleyen sistematik bir saldırının parçasıdır” dedi.

Queen Flowers yönetiminin toplu sözleşme masasında sıfır zam dayattığını hatırlatan Çak, işverenin, “Enflasyon yükseldikçe, işçiye vermeden daha çok kazanırız” sözlerini hatırlattı. Çak, bu ifadelerin yalnızca Queen Flowers patronunun değil, krizi sömürü aracına çeviren tüm sermaye çevrelerinin zihniyetini yansıttığını vurguladı.

SENDİKAL İRADEYE MÜDAHALE

Öte yandan, kadın işçilere yönelik baskı ve tehditlerin sürdüğünü belirten Çak, “Kadın temsilciler ‘kafana sıkarız’ gibi açık tehditlere maruz kaldı. Bazı kadın işçilerin evlerine gidilerek aileleri üzerinden sendikadan istifa etmeleri istendi” dedi. Açıklamada tacizci amir ve servis şoförlerinin görevde tutulduğu ve işverenin bu duruma göz yumduğu da ifade edildi.

Çak, işverenin sarı sendikayı dayatmasına yönelik ise şunları söyledi:

“Bayram ikramiyesini DİSK BTO-SEN üyelerine düşük, sarı sendikaya üye olanlara yüksek yatırarak işçiler arasında ayrım yapılıyor. Bu ödemeler ‘avans’ adı altında bordroya geçiriliyor. Bu açıkça sendikal iradeye müdahaledir.”

Açıklama, şu taleplerin sıralanmasıyla son buldu:

• Sendikal hakkımızı tanıyın.

• İşçiyi koruyun, tacizci amirleri ve tacizci servis şoförlerini işyerinden uzaklaştırın.

• Haksızca işten çıkarılan temsilcimizi geri alın.

• Sarı sendika değil, işçilerin iradesi kazansın.

• Hukuka uyun, makul bir TİS teklifiyle masaya gelin.

Açıklamanın ardından sendika temsilcileri ve işçiler duruşmaya girdi.