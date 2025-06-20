Queen işçileri direnişin 5’inci haftasında: Talepler neler?

Queen Flowers işçileri, anayasal sendikal hakları için başlattıkları mücadeleyi 5. haftasında da sürdürdü. İzmir’in Dikili ilçesinde bulunan Queen Tarım fabrikası önünde bir araya gelen işçilerin örgütlü olduğu DİSK’’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN) basın açıklaması yaptı. Açıklamayı sendikanın Genel Başkanı Mehmet Çak okudu.

Sendikal haklarını, onurlarını ve insanca çalışma koşullarını savunmak için direnişte olduklarını vurgulayan Çak, “İzmir Dikili’de faaliyet gösteren Danimarka merkezli Queen Flowers (Queen Tarım) firmasında çalışan biz işçiler; sendikal haklarımızı, onurumuzu ve insanca çalışma koşullarını savunmak için başlattığımız direnişimizi 5’inci haftasına taşıdık” dedi.

İradenin gasp edilmek istendiğini söyleyen Çak, “Yaklaşık 350 kişilik işçi kitlesi olarak çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bizler, anayasal hakkımızı kullanarak DİSK BTO-SEN çatısı altında örgütlendik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sendikamızın işyerinde yetkili olduğu Kasım 2024’te resmen tespit edildi. Ancak işveren, bu resmi yetkiyi tanımayı reddederek, bilinçli bir şekilde toplu sözleşme sürecini oyalıyor ve örgütlü irademizi dağıtmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Çak, işverenin yetki tespitine itiraz ederek hukuku araçsallaştırdığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Queen Flowers işvereni, anayasal hakkını kullanan işçilerin iradesini tanımamak için hukuku araçsallaştırmaya devam ediyor. Çalışma Bakanlığı tarafından 2024 Kasım ayında verilen yetkiyi tanımayan işveren, yetki tespitine itiraz ederek süreci mahkemeye taşımış ve toplu iş sözleşmesi sürecini fiilen kilitlemiştir.”

"OYALAMA MANEVRASI"

Yetki davasının yalnızca teknik bir mesele olmadığını vurgulayan Çak, “Bu dava; işçilerin anayasal hakkını geciktirmek, toplu pazarlık masasını kilitlemek ve örgütlü iradeyi parçalamak için uygulanan bilinçli bir oyalama manevrasıdır” dedi.

Süreçte sarı sendikanın işverenle birlikte hareket ettiğini söyleyen Çak, “Queen Flowers işvereni, anayasal hakkını kullanan işçileri sindirmek, iradeyi parçalamak ve örgütlülüğü dağıtmak için hukuki engellerle oyaladığı yetmedi; şimdi de ekonomik rüşvetle saldırısını büyütüyor” ifadelerini kullandı. Kadın emekçilerin doğrudan hedef alındığını dile getiren Çak, “Kadın temsilciler ‘kafana sıkarız’ gibi doğrudan tehditlere maruz kalmakta; aileleri üzerinden istifa baskısı yapılmaktadır” diyerek kadın emeğine yönelik baskılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

"MERKEZ HABERDAR"

Çak, Danimarka merkez ofisine de seslenerek, “Queen Flowers firmasının Danimarka merkez ofisi, Türkiye’de yaşanan bu hak ihlallerinden doğrudan haberdardır. Kadın işçilere yönelik tehdit ve baskılar, sendikal hakların gasp edilmesi ve anayasal hakların çiğnenmesi Danimarka’nın gözleri önünde sürmektedir” dedi. Çak, direnişin yalnızca Queen Flowers işçilerinin değil, bütün emekçilerin mücadelesi olduğunun altını çizerek, “Bu mücadele; kadın emeğinin sömürülmesine karşı ses çıkaranların, sendikal örgütlenme hakkını savunanların, rüşvet, tehdit ve ayrımcılıkla işçileri bölmeye çalışanlara karşı direnenlerin ortak mücadelesidir” dedi.

TALEPLER NELER?

Açıklama şu taleplerle son buldu:

“-Sendikal hakkımızı tanıyın.

-İşçiyi koruyun, tacizci amirleri ve servis şoförlerini işyerinden uzaklaştırın.

-Haksızca işten çıkarılan temsilcimizi geri alın.

-Sarı sendika dayatmasına son verin, işçilerin özgür iradesine saygı gösterin.

-Hukuka uyun, makul bir toplu iş sözleşmesi teklifiyle masaya gelin.”