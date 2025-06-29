Queen Seracılık işçileri adliyede eylem yaptı

EMEK SERVİSİ

İzmir’in Dikili ilçesinde çiçek üretimi yapan Queen Seracılık’ta çalışan işçilerin sendikal mücadelesi 6’ncı haftasında da sürdü.

Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN) çatısı altında örgütlendikten sonra işverenin baskısıyla karşı karşıya kalan işçiler, işverenin sendikanın yetkisine itiraz ederek dava açmasına karşı dün Dikili Adliyesi önünde bir araya geldi.

Adliye önünde yaptıkları basın açıklamasında konuşan BTO-SEN Genel Başkanı Mehmet Çak, şu ifadeleri kullandı:

“İşyerinde türlü baskılarla karşı karşıya kalan, kadın işçilere yönelik tehdit ve tacizlere direnen bizler, mücadelemizi sadece serada değil, Türkiye’nin dört bir yanında, adliyelerde ve uluslararası dayanışma alanlarında büyütüyoruz. Hiçbir tehdit, baskı ve yıldırma politikası bizi yolumuzdan döndüremeyecek. Bu mücadele yalnızca sendikal bir hak mücadelesi değil, onurumuzu, emeğimizi ve kadınların eşitlik mücadelesini savunma kararlılığıdır.”