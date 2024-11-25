Queen Seracılık’ta kadın emeği yok sayılıyor

İzmir’in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Queen Seracılık, yıllardır çiçek üretimi yaparak yüksek kârlar elde ederken, aynı zamanda kadın işçilerin haklarını gasp ediyor.

Queen Seracılık’ta çalışan çoğunluğu kadın olan işçiler, fazla mesaiye kaldıklarını, ek mesai ücretlerinin doğru şekilde ödenmediğini, bayram ve tatil günlerinde dahi zamlı ücret alamadıklarını ifade etti. İşçiler, ayrıca çalışma ortamındaki kimyasal maddeler nedeniyle sağlıklarının bozulduğunu, bel ve boyun fıtığı gibi ciddi hastalıklarla mücadele ettiklerini belirtti. Emekçiler, bu sağlık sorunlarına rağmen işyerlerinin onları daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmeleri için uygun şekilde değiştirmediğini vurguladı.

Tarım-Sen, işçilerin yaşadığı hak ihlalleri üzerine harekete geçti. Queen Seracılık’ın çalışanlarının haklarını ihlal ettiğini ve kadın emeğini değersizleştirdiğini belirten sendika tarafından yapılan açıklamada, “Bir kısım işçilerin iş sözleşmelerini bu sebeplerle haklı nedenle feshetmek için işletmeye gönderdikleri ihtarnameye karşılık olarak kendilerine işletme tarafından gönderilmiş olan karşı ihtarnamede şirketin son derece kibirli, anlayışsız ve tehditkâr bir tonda yaklaştığını da gördük” denildi.

350 civarında çalışanı olan işletmede çalışanların yaklaşık yüzde 70’inin kadın olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bundan övünerek bahseden şirket, bu durumu toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden tanımlamaktadır. Ayrıca işletme, ‘İyi çalışma hakları, eşit ücret, eğitim, yemek, işe gidiş-geliş sağlayarak yoksullukla mücadelede’ sorumluluk aldığını öne süren bir yaklaşımı olduğunu da belirtmektedir. Üretimin çevresel etkilerini de doğaya en az zarar verecek şekilde yerine getirdiği iddiasındadır. Queen Seracılık, ‘Vicdanınız rahat bir şekilde çiçek satın alabilirsiniz’ demektedir. İşletmenin sloganında ‘Siz buna çiçek deyin, biz hayat’ denmektedir. Yani, bir yandan çevresel, ekolojik döngüye zarar verilmediği, diğer yandan da insan hayatına yaraşır, onurlu bir yaşam sürmeye uygun bir maaş ve iş koşullarının sağlandığı öne sürülmektedir. Oysa Queen için pandoranın kutusu açıldığında, çiçeklerin ambalajları kaldırıldığına gerçeğin farklı olduğu görülmektedir.”

İSTİFAYA ZORLANMAKTADIR

Kadın emeğine gereken önemin gösterilmediği belirtilen açıklamada, “Doğaya en az zarar verdiğini iddia eden işletmedeki çalışanlar tarafından işletmede kendi sağlıklarını bozan ilaçların dahi kullanıldığı ifade edilmektedir. Halen Queen Seracılık bünyesinde çalışmakta olan üyelerimizle ve işçilerle yaptığımız istişareler de sorunların devam ettiğini göstermektedir. Queen Seracılık yüksek kârlar elde ettiği işletmesinde işçileri asgari ücretle, ek mesai ücretleri yatırılmadan veya eksik yatırılmak suretiyle ağır koşullarda çalıştırmaktadır. Bu durumu dile getirip haklı nedenle işten ayrılmak isteyen işçileri ise, tazminatlarını ödemeden ve tehdit eder bir tutumla istifaya zorlamaktadır. Bu durum kabul edilemez. Queen Seracılık işletmesinin bu tutumunu değiştirmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.