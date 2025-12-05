Quentin Tarantino 21. yüzyılın 20 filmini seçti; iki ismi beğenmediğini itiraf etti

Dünyanın en tanınan yönetmenlerinden Quentin Tarantino, katıldığı bir programda 21. yüzyılın en iyi filmlerini seçti.

Rezervuar Köpekleri ve Kill Bill gibi kült yapımlarıyla bilinen Tarantino’nun bir numarasında Ridley Scott'un yönetmenliğini üstlendiği 2001 yapımı Black Hawk Down birinci sırada yer aldı.

Black Hawk Down

Paul Thomas Anderson imzalı There Will Be Blood ise yönetmenin sıralamasında beşinci oldu.

There Will Be Blood

Tarantino, filmlere dair değerlendirmelerinin yanı sıra bazı oyuncularla ilgili sözleriyle de dikkat çekti. “There Will Be Blood, Paul Dano’nun büyük bir kusuru olmasaydı bir numara ya da iki numara olabilirdi” diyen yönetmen, listesinde onuncu sırada yer alan Midnight in Paris için ise “Owen Wilson’a katlanamıyorum” ifadelerini kullandı.

TARANTİNO'NUN LİSTESİ

Tarantino’nun seçtiği 21. yüzyılın en iyi 20 filmi şöyle:

Black Hawk Down (2001)

Toy Story 3 (2010)

Lost in Translation (2003)

Dunkirk (2017)

There Will Be Blood (2007)

Zodiac (2007)

Unstoppable (2010)

Mad Max: Fury Road (2015)

Shaun of the Dead (2004)

Midnight in Paris (2011)

Battle Royale (2000)

Big Bad Wolves (2013)

Jackass: The Movie (2002)

School of Rock (2003)

The Passion of the Christ (2004)

The Devil’s Rejects (2005)

Chocolat (2000)

Moneyball (2011)

Cabin Fever (2002)

West Side Story (2021)