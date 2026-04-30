Rabia Naz dosyasında yeni iddia: "Delil karartıldı"
Rabia Naz’ın ölümüyle ilgili baba Şaban Vatan, olay günü ilk incelemelerde bulunmadığını belirttiği okul çantasının sonradan ortaya çıkmasını "delil karartma" şüphesi olarak değerlendirerek savcı ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Giresun'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden, savcılık soruşturmasında takipsizlik kararı verilen Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan okul çantasının olay yerinde ilk incelemelerde bulunmayıp daha sonra bulunmasını delil karartma şüphesi olarak değerlendirdi. Vatan, savcı ve polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia dosyaya girdi. Şaban Vatan, kendisine teslim edilen dijital delil materyallerini yeniden incelediğini ve dosyanın seyrini değiştirebilecek nitelikte yeni tespitlere ulaştığını söyledi.
DOSYANIN SEYRİ DEĞİŞECEK
Kızının okul çantasıyla ilgili yeni detaylara ulaştığını ifade eden Vatan, "Olay günü saat 18.50-20.00 arasında olay yeri ve apartman terasında yapılan incelemelerde okul çantası bulunamamış, görevli polisler de çantayı görmediklerini beyan etmiş. Buna rağmen saat 23.00 sularında ‘çantanın bulunduğu’ bilgisi gelmiş ve aynı teras kısmından teslim alındığı ifade edilmiş. Olay yeri incelemesi sırasında video kaydı alınmaması ve ilk incelemelerde tespit edilemeyen çantanın daha sonra ortaya çıkması, delillerin karartıldığı ve değiştirildiği şüphesini doğuruyor" diye konuştu.
Şaban Vatan, polise verdiği ifadesinde, dönemin görevli inceleme polisi ve diğer kolluk görevlileri, ayrıca soruşturmayı sürdüren savcılar hakkında delil karartma suçuna dâhil oldukları ve okul çantasının görsel detayındaki izin fark edilir derecede olduğu hâlde görmezden gelindiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
13 Nisan 2018’de Giresun’a bağlı Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Rabia Naz'ın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından iki rapor hazırlanmıştı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedilmişti. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını, yaralı olarak evin önüne bırakıldığını ve kızının ölümüne neden olan aracı da Eynesil ilçesinin AKP’li eski belediye başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin kullandığını iddia etmişti.
Rabia Naz’ın ölümü ile ilgili yürütülen savcılık soruşturmasında 2020 yılında takipsizlik kararı verilmişti. Kararda küçük kızın ölümünün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği, başkası tarafından kasten ya da taksirle öldürüldüğü yönünde bir delil tespit edilemediği görüşüne yer verilmişti. Giresun Başsavcılığından takipsizlik kararı ile ilgili yapılan açıklamada ise iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulanmıştı.
Gülistan Doku soruşturmasının ardından konuşan Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, "Umutluyum; gelinen süreç, tüm toplumun takibinde. Bu süreç bizim için umuttur" demişti. Vatan, dosyanın yeniden ve etkin şekilde soruşturulmasını talep ederek adalet çağrısını yinelemişti.