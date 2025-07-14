Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan cezaevine girdi

AKP’li Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Şaban Vatan, bugün (14 Temmuz Pazartesi) sabah saatlerinde Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu.

Vatan, sosyal medya hesabından saat 07.30’da paylaştığı videoda cezaevine gideceğini duyurdu.

Cezaevine gittiği araçta video paylaşan Vatan, şunları söyledi:

“Katillerin mi yargılanıp ceza alması gerekiyor, yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı? Ben Rabia Naz için adalet istedim. Her yerde söyledim, bu olayın üstü örtülüyor. Şimdi ben cezalandırılıyorum. Bu ülkede evladını kaybetmiş bir baba susmaz.”