Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan cezaevine girdi
11 yaşındaki Rabia Naz’ın şüpheli ölümü sonrası adalet arayan babası Şaban Vatan, eski AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası nedeniyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şaban Vatan, Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Nurettin Canikli’nin açtığı hakaret davası sebebiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası alan Şaban Vatan, bugün (14 Temmuz Pazartesi) sabah saatlerinde Espiye Açık Cezaevi’ne teslim oldu.
Vatan, sosyal medya hesabından saat 07.30’da paylaştığı videoda cezaevine gideceğini duyurdu.
Cezaevine gittiği araçta video paylaşan Vatan, şunları söyledi:
“Katillerin mi yargılanıp ceza alması gerekiyor, yoksa kızının adalet mücadelesini veren bir babanın mı? Ben Rabia Naz için adalet istedim. Her yerde söyledim, bu olayın üstü örtülüyor. Şimdi ben cezalandırılıyorum. Bu ülkede evladını kaybetmiş bir baba susmaz.”
Yoldayım— ⚖️ŞabaN VataN-RabiaNaz VataN (@VatanSaban) July 14, 2025
Yeşil Yol pic.twitter.com/QMJ6Ijh3yW