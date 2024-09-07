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Rabiot'dan Türkiye kararı

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot'nun Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Spor
  • 07.09.2024 17:07
  • Giriş: 07.09.2024 17:07
  • Güncelleme: 07.09.2024 17:14
Rabiot'dan Türkiye kararı
Fotoğraf: DepoPhotos

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Rabiot, Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme kararını değiştirmedi.

Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasından itibaren son birkaç gündür Rabiot'nun Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüğü basına yansımıştı.

Rabiot'a Avrupa'dan ve Suudi Arabistan'da teklifler olduğu belirtiliyor.

PSG altyapısında yetişen ve son 5 sezonu Juventus'ta geçiren Rabiot, geçen sezon Serie A'da 5 gol 3 asist kaydetmişti.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sona erdi ve bonservisini elinde bulunduruyor.

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