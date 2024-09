Rabiot'dan Türkiye kararı

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Rabiot, Türkiye'den gelen teklifleri kabul etmeme kararını değiştirmedi.

🚨🇹🇷 Adrien Rabiot’s position remains the same, he has currently no plans to accept proposals from Turkey. pic.twitter.com/yUx7GkJs9G