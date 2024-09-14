Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor'da

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen ve geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan Rachid Ghezzal, Çaykur Rizespor ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rachid Ghezzal Çaykur Rizespor’umuzda



Çaykur Rizespor’umuz, Rachid Ghezzal’ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.



Yeni transferimiz Ghezzal’a “Hoş geldin” diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/PrB0YrKPhq — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 13, 2024

2020-2021 sezonunun başında Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Özellikle ilk sezonunda gösterdiği performansla Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda büyük rol oynayan Ghezzal, Süper Lig'de 8 gol 17 asist kaydetmişti.

Ghezzal, Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonda ligde 105 maçta oynadı. Bu maçlarda 15 gol 30 asist kaydetti.