'RADAR Türkiye' 2’nci yılında: 5 isim duyuruldu

Spotify’ın başlattığı RADAR programı, Türkiye’deki ilk yılını geride bıraktı.

RADAR Türkiye’nin ikinci sanatçı seçkisinde Baran Mengüç, Ceren Sagu, Lotusx, Rana Türkyılmaz ve TUANA’nın yer alacağını duyurdu.

Program, dinleyiciler için bugün 30’dan fazla ülkede yeni sanatçıları keşfetmenin bir aracı haline gelirken, sanatçılar için ise uluslararası bir hayran kitlesine ulaşma yolunda önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Spotify Sanatçı ve Yapım Şirketi İlişkilerinden Sorumlu Müdür Fırat Tekaüt, “İlk yılı itibariyle oldukça başarılı bir dönemi geride bırakan RADAR Türkiye’de programın ikinci seçkisini tanıtmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. RADAR programı, kariyerlerinin başında olan sanatçıları desteklemeyi ve onların hayranlarıyla daha derin bağlar kurmalarını sağlamayı amaçlıyor" dedi.

Tekaüt, şöyle devam etti: "Farklı müzik tarzlarından, sanattan, dijital kültürden ve uluslararası müzik sahnesindeki gelişmelerden ilham alan yeni bir sanatçı seçkisini desteklemekten gurur duyuyoruz. Aynı zamanda da onların, Türkiye’deki müzik trendlerinin gerçek bir yansıması olduklarını düşünüyoruz. Müzik sahnesinin gelecekteki sesleri olarak bu beş yeni sanatçının benzersiz vizyonları ve birbirinden farklı background’larının Türkiye’nin gelişen ve birbiriyle bağlantılı müzik ortamına büyük katkı sağlayacağından hiç şüphem yok. Hem Türk müzik sahnesini hem de platformumuzda gördüğümüz trendleri şekillendiren şeyin tam da bu çeşitlilik ve sürekli değişim olduğu ortada."