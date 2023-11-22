Radarla tespit edilen 40 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, mobil radar ile tespit edilen ve içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 40 düzensiz göçmen bulunan lastik bot yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Kasım günü saat 08.30 sıralarında, Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Lastik bot, ekipler tarafından durduruldu ve içerisindeki 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.