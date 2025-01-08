Radikal sağ parti FPÖ, Hıristiyan Demokrat ÖVP ile koalisyon görüşmelerini başlatıyor

Serdar Paulo Erdost / Viyana

Avusturya'da ÖVP, SPÖ ve yeni Liberaller Neos arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ardından sağ populist FPÖ Lideri Herbet Kickl’e hükümet kurma görevi verildi. Eski Yeşiller Partisi lideri Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, bu adımın kendisi için kolay olmadığını açıkça ifade etti. Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa Herbert Kickl, Avusturya'daki ilk FPÖ Başbakanı olacak.

FPÖ Lideri Herbet Kickl’in yeni federal hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin ardından tutucu merkez sağ parti ÖVP ile görüşmelere başlamak istediğini açıkladı. FPÖ Parti Merkez Yürütme Kurulu ise dün akşam müzakerelerin başlamasına yeşil ışık yaktı.

FPÖ‘den yapılan basın açıklamasına göre öneri oy birliğiyle kabul edildi. Parti Lideri Herbet Kickl, daha sonra ÖVP yeni Başkanı Christian Stocker’i telefonla görüşmelere davet etti. Avusturya'da önceki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından zaten ÖVP, „istikrarlı bir hükümet“ kurmak için sağcı popülist FPÖ ile müzakerelere açık olduğunu duyurmuştu.

"KİCKL BİR GÜVENLİK RİSKİ"

Herbet Kickl‘in, seçimden önce siyasi muhaliflerini de dahil ettiği bir “arananlar listesi”nden bahsettiği söylendi. Avusturya'nın her zaman Macaristan Başbakanı Viktor Orbán'ın otoriter yolunu benimsediği yönünde demeçler verdi diye eski ÖVP Başkanı Karl Nehammer’de dahil olmak üzere üst düzey ÖVP politikacıları, Kickl'i sürekli olarak bir "güvenlik riski" olarak tanımladı.

Ama ÖVP’nin işveren kanadı yörüngeyi belirliyor

Pazar günü ÖVP Lideri Karl Nehammer’in hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı‘na geri vermesinden sonra, ÖVP Parti Genel Başkanlı’ğına 64 yaşındaki Christian Stocker vekaleten atandı. Christian Stocker geçmişte FPÖ'ye karşı en sert tavrı takınan politikacı olarak dikkatleri çekmişti. Ancak Stocker Pazar günü „şimdi artık durum farklı“ dedi. „Bu, ülkenin şu anda istikrarlı bir hükümete ihtiyacı olduğu ve seçimlerle zaman kaybetmeye devam edemeyeceğimiz gerçeğiyle ilgili“, diyerek davranışını nedenlendirdi.

Ülke bütçesini büyük bir açıkla uçuruma sürükleyen önceki koalisyonun ana kanadını oluşturan tutucu merkez sağ parti ÖVP’nin istikrarlı hükümet isteği, borçların kapatılması ve tasarruf ekonomisi anlamına geliyor. Bu yükün, şu anda vergi gelirlerinin zaten yüzde 80’nini taşıyan işçi ve memurlara getirilmesinin ÖVP içerisindeki güçlü işveren kanadının arzusu olduğunu bilmek için kahin olmaya gerek yok. İlk üçlü koalisyon müzakerelerinin de olumsuz sonuçlanmasının nedenini de bu gerçek oluşturuyor. ÖVP geçici başkanı Christian Stocker‘in de işverenler kanadının sözcülüğünü üstlenmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.

Bütçe açığı için 2031 yılına kadar 18,4 milyar avroya gerek duyulmakta. 2025 yılında en az 3,9 milyar avro tasarruf yapılması öngörülüyor. Sağ populist Herbet Kickl, Avusturya siyasetindeki bu temel sorunu nasıl çözmek istediğine dair somut bir açıklama yapmadı. Basın toplantısında da sorular hoş karşılanmadı.

"DÜRÜST SİYASET" YOKSA ERKEN SEÇİMLER TEHDİDİ

Bunun yerine FPÖ lideri Herbert Kickl, ÖVP'nin "dürüst siyaset" inancını paylaşması gerektiğini söyledi. Hükümeti kurmakla görevlendirildikten sonraki ilk basın toplantısında "Oyun yok, hile yok, sabotaj yok, müdahale yok" uyarısında bulundu. İnsanların genel olarak siyasete olan güvenini yeniden tesis etmek önemlidir, dedi.

ÖVP bu kriterlere uymadığı takdirde açıkça yeni seçimleri bir koz olarak öne sürdü ve buna hazır olduklarının sinyallerini verdi. Anketlere göre radikal sağ parti FPÖ, ÖVP ve sosyal demokrat SPÖ ile aralarındaki fark bir kez daha büyük oranda arttı. Şu anda FPÖ’nün oyları yüzde 35,5 civarında seyretmekte ve erken seçimden en kazançlı çıkacak parti yine radikal sağ FPÖ gözüküyor.