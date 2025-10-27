Radiohead'in solisti Thom Yorke: “Bugün İsrail’de asla konser vermem”

Müzik grubu Radiohead’in solisti Thom Yorke, 2017’deki Tel Aviv konseri nedeniyle hâlâ süren tartışmalara değinerek, bugün olsa İsrail’de sahneye çıkmayacağını açıkladı.

Yorke, Sunday Times dergisine verdiği röportajda, “Kesinlikle hayır. Netanyahu rejiminin 5 bin mil yakınında bile olmak istemem” ifadelerini kullandı. Röportaj, İsrail ile Hamas arasında bu ay varılan ateşkes anlaşmasından önce yapıldı.

The Guardian'ın haberine göre; grup, yedi yıl aradan sonra başlayacak yeni Avrupa turnesi öncesinde yeniden gündeme geldi. Turne tarihleri açıklanmadan önce, Filistin için Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası (PACBI), grup üyesi Jonny Greenwood’un 2024’te Tel Aviv’de verdiği konser nedeniyle turneye boykot çağrısı yapmıştı.

Radiohead, 2016–2018 yıllarındaki A Moon Shaped Pool dünya turnesinde Tel Aviv’de sahne almış, aralarında yönetmen Ken Loach’un da bulunduğu kültür-sanat dünyasından çok sayıda isim grubu eleştirmişti. Yorke o dönem sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Bir ülkede konser vermek, o hükümeti desteklemek anlamına gelmez. Biz Amerika’da da çalıyoruz ama Trump’ı desteklemiyoruz” demişti.

Yorke, Sunday Times’a verdiği yeni röportajda ise o karardan pişmanlık duyduğunu ima ederek, “Otele gelip bize teşekkür eden üst düzey bir İsrailli yetkiliyi görünce dehşete kapılmıştım” ifadelerini kullandı.

Yorke’un sessizliği, geçtiğimiz yıl Avustralya’daki solo konserinde bir izleyicinin “Gazze’deki çocuk ölümlerini ne zaman kınayacaksın?” diye bağırmasıyla yeniden tartışma yaratmıştı. Sanatçı, olayın ardından yaptığı açıklamada “Netanyahu ve hükümeti aşırı uçta, durdurulmaları gerekiyor” demişti.

Grup üyesi Jonny Greenwood’un İsrailli sanatçı Dudu Tassa ile işbirliği ve İsrail’deki protestolara katılması da tartışma yaratmaya devam ediyor. Greenwood, “Ailemle İsrail’de çok vakit geçiriyorum ve Arap ve Yahudi müzisyenlerle çalışmaktan utanmıyorum” ifadelerini kullandı.