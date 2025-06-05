Radyatörden fışkıran kaynar su oto tamircisini yaraladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir oto tamircisinde meydana gelen iş kazasında, radyatörden fışkıran kaynar su tamirciyi yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Sinanbey Mahallesi 4. Metal Sokak’ta faaliyet gösteren bir oto tamirhanesinde yaşandı. Oto tamircisi Cesur T. (27), onarım çalışması sırasında aracın motor kısmındaki radyatör kapağını açtı. Bu esnada radyatörden aniden fışkıran kaynar su, tamircinin vücuduna sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Cesur T., ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tedavisinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.