KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Radyo Eksen 25. yaşını Eksen On Fair ile kutlayacak. Daha önce iki kez düzenlenen Eksen On Fair; 13-14 Eylül tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada'da yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Baxter Dury, Jake Bugg, WARFIELD (Justin from She Wants Revenge), Honeyglaze, Jools, Dave Rowntree (blur) DJ Set, Baba Sad, Bastille DJ Set (ft. Woody and Kyle), Kalabalıklar, Mojave, Yangın, vicotüco gibi isimlerin yer alacağı ve bu sene üçüncüsü yapılacak olan Eksen On Fair, Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek.

Eksen On Fair’in biletleri Biletix, Passo, Biletinial’da satışa sunuluyor.