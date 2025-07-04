Radyo Modart konserleri başlıyor

Bu Temmuz ayında müziğin ritmini Roxy’de yakalayın! Radyo Modart, 5, 11 ve 19 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği özel konser serisiyle şehrin müzik nabzını tutmaya hazırlanıyor.

Hakan Tamar ve Tayfun Polat tarafından kurulan Radyo Modart’ı anlatmak için kendi açıklamalarındaki ilk cümleler yeterli özet olabilir:

“Modart, modern, alternatif, yerli müziğe yer veren bir radyodur. İster yeraltında, ister popüler müzik alanında üretilsin, müziğin yaratıcılığıyla ve hakim piyasa anlayışına getirdiği alternatiflerle ilgilenir.”

Konser dizisi kapsamında 5 Temmuz gecesi Cemiyette Pişiyorum, Deli Gömleği, Ati Yıldıztozu, 11 Temmuz gecesi Sren, straygaze, Efe Küçükçınar, 18 Temmuz gecesi ise, Tuzla ve PANIKATAK! sahne alacak.

Konserler öncesi, arası ve sonrasında da Radyo Modart’tan Tayfun Polat ve Hakan Tamar DJ kabininde olacak.