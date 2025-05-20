Radyoaktif skandal Meclis gündeminde: Bakanlık suça ortak olmamalı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin nükleer tıp biriminde ortaya çıkan ciddi yolsuzluk ve sağlık skandallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yanıtlaması istemiyle hazırlanan yazılı soru önergesinde, hastalara güvenli sınırın üzerinde radyoaktif madde verilmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yüksek meblağlı haksız fatura kesilmesi konu edildi.

HASTALARA YÜKSEK DOZ RADYOAKTİF MADDE UYGULANDI

Gazetemiz BirGün yazarı Timur Soykan'ın kamuoyuna duyurduğu haberde, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özellikle tiroid sintigrafisi gibi tetkiklerde, hastalara ulusal ve uluslararası kılavuzların öngördüğü güvenli doz sınırlarının çok üzerinde radyoaktif madde verildiğine dikkat çekilmişti.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, söz konusu uygulamaların tiroid fonksiyon kaybı, lösemi, diğer radyasyona bağlı kanser türleri ve fetüste kalıcı genetik hasar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti. “Tetkik süresini kısaltmak uğruna hastaların ömür boyu kanser riskiyle yaşamasına neden olmak; tıp etiği kadar hukuk açısından da kabul edilemez bir suçtur” dedi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ RAPORU SAVCILIĞA BİLDİRİLMEDİ Mİ?

Pala, önergesinde hizmet alınan ticari şirketin, maliyeti düşük ilaçları kullanarak SGK’ye pahalı ilaçlar üzerinden fatura kesmesini de sordu. Ayrıca, kalp sintigrafisi gibi işlemlerde gerekli ilaçlar kullanılmadan raporlama yapıldığı, buna rağmen SGK’den ilaç bedellerinin tahsil edildiği kaydediliyor.

Pala, bu durumu "Sadece kamu bütçesinin soyulması değil, aynı zamanda hastaların doğru tanı ve tedaviden mahrum bırakılması anlamına geliyor" diyerek değerlendirdi.

Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin yaptığı inceleme sonucu hazırlanan raporun iddiaları teyit ettiği, ancak bu raporun adli makamlara iletilmediğine de dikkat çeken Pala, "Bakanlığın kendi raporunda tespit ettiği suç hangi idari takdir yetkisiyle yargıdan gizlenmiştir?" diyerek, olası görev ihmali ve suçun gizlenmesi riskine dikkat çekti.

ŞİRKETLE YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Skandalın kamu raporlarına yansımasına rağmen, aynı şirketle 36 aylık yeni bir sözleşme imzalanması da önergede yer aldı.

Pala, "Hasta güvenliğini tehlikeye atan bir şirketin ödüllendirilmesi, halk sağlığına kastedenlerin kamu eliyle teşvik edilmesi demektir" diyerek duruma tepki gösterdi.

Söz konusu şirketin nasıl olup da ihaleden men edilmediği ve hangi şartlarla yeni anlaşma yapıldığı ise belirsizliğini koruyor.

Pala, aynı şirketin başka hastanelere de hizmet verdiğini hatırlatarak, ülke genelinde benzer uygulamaların olup olmadığının denetlenmesini istedi. Ayrıca, geçmişte yüksek doz radyoaktif maddeye maruz kalan hastalar için uzun süreli izlem ve takip programı oluşturulup oluşturulmadığını da sordu.

"BAKANLIK DAVAYA KATILMAK ZORUNDA"

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusuna Sağlık Bakanlığı’nın müdahil olup olmayacağını da soran Pala, "Hastanın bedeninde kanser riski, SGK kasasında milyonlarca liralık zarar varken Bakanlık durup seyredemez. Kamu adına davaya katılmak zorundadır" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili sessizliğini eleştiren Pala, "Radyoaktif ilaçlar, tıbbi kılavuzlara uyulmadığında ömür boyu risk taşır. Bu maddeler hız, kâr ve ihale hırsı yüzünden silah gibi kullanılamaz" ifadeleriyle sorumluları göreve çağırdı.

Pala, Sağlık Bakanlığı’nın kamusal sağlık hizmeti yerine özel şirketlerden hizmet alma tercihinin benzer sorunlara yol açtığını belirterek, "Bu uygulamalar AKP’nin sağlık politikalarının iflas ettiğinin açık göstergesidir” dedi. Türkiye’nin, “kamucu, eşit, ücretsiz ve erişilebilir" bir sağlık sistemine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.